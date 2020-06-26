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Дезориентированный мужчина в Ростовской области вышел из дома и пропал

Дезориентированный мужчина в Ростовской области вышел из дома и пропал
Пропавшего без вести 60-летнего мужчину разыскивают в Октябрьском районе Ростовской области. Александр Сусарин проживает в посёлке Красногорняцком. Он 27 июня около 21 часа вышел из дома и пропал.

Дончанин ушёл в неизвестном направлении. Родственники сообщили, что он не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. Есть опасения, что мужчина заблудился или ему стало плохо. В розыске участвуют волонтёры и правоохранители.

Рост Александра Семёновича — 175 сантиметров, телосложение худощавое. У него короткие седые волосы и голубые глаза.

Он был одет в белую футболку в серую полоску, рубашку в тёмно-синюю клетку и серые брюки, на голове — белая кепка, на ногах — чёрные тапки.

Всех, кто встречал пропавшего, просят позвонить по номерам: 8-800-70-54-52 или 112. Неравнодушных приглашают присоединиться к поискам.

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