Захоронение возрастом 2 000 лет нашли при раскопках в Ростовской области



В Азове Ростовской области археологи обнаружили древнее захоронение. Останки, найденные 16 марта, стали первым в этом году античным погребением. Находку сделали на Петровском бульваре в районе кинотеатра. Её возраст — порядка 2 000 лет.



Археологи уже несколько недель исследуют некрополь. До этого им попадались рядовые находки меотской деревни, в основном бытовые предметы. Наконец, они нашли человеческие останки.



- Здесь находится юго-восточный участок некрополя, мы исследовали более тысячи захоронений, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Этот скелет находится в хорошей сохранности. Интересно, что часто встречаются погребения с оружием.



Человек, похороненный здесь порядка 2 000 лет назад, не стал исключением. Даже на тот свет он взял с собой кинжал.

