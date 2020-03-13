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Захоронение возрастом 2 000 лет нашли при раскопках в Ростовской области

Захоронение возрастом 2 000 лет нашли при раскопках в Ростовской области
В Азове Ростовской области археологи обнаружили древнее захоронение. Останки, найденные 16 марта, стали первым в этом году античным погребением. Находку сделали на Петровском бульваре в районе кинотеатра. Её возраст — порядка 2 000 лет.

Археологи уже несколько недель исследуют некрополь. До этого им попадались рядовые находки меотской деревни, в основном бытовые предметы. Наконец, они нашли человеческие останки.

- Здесь находится юго-восточный участок некрополя, мы исследовали более тысячи захоронений, - рассказал заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Этот скелет находится в хорошей сохранности. Интересно, что часто встречаются погребения с оружием.

Человек, похороненный здесь порядка 2 000 лет назад, не стал исключением. Даже на тот свет он взял с собой кинжал.

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