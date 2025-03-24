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В Ростовской области аграрии начали сев подсолнечника раньше обычного. По данным информационного агентства «Зерно Онлайн», на 20 марта 2025 года уже засеяно 2,1 тысячи гектаров подсолнечника.Причина раннего старта — теплая весна. За последние полвека зимы в России стали значительно теплее, средняя температура поднялась примерно на три градуса. В южных регионах это позволяет фермерам начинать сев до начала традиционного сезона.В 2025 году в Ростовской области планируют засеять подсолнечником 945 тысяч гектаров, что сопоставимо с уровнем 2024 года (954,9 тысячи гектаров). Регион является одним из ведущих производителей подсолнечника в стране: в 2024 году доля донских аграриев составила 10% от всех посевных площадей и 9,3% от валового сбора урожая.В России в 2025 году планируется засеять около 11 миллионов гектаров.Однако в прошлом году урожайность подсолнечника в Ростовской области снизилась до 16,7 центнера с гектара, что на 4% меньше среднего показателя по ЮФО. Причиной стала засуха.В 2024 году осадков в Ростовской области практически не было: с апреля показатель накопленных осадков отставал от средних многолетних значений почти на 41%. Это привело к снижению урожая некоторых культур и засухе почвы.В начале 2025 года ситуация только ухудшилась: к третьей декаде января количество осадков составило лишь 22,7 миллиметра, что на 50% ниже средних многолетних значений.