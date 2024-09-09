В Ростовской области 9 сентября объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

Фото: ростов.ру

В Ростовской области 9 сентября на двое суток объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.По данным синоптиков, 9 сентября с 16:00 и до конца суток 10 сентября в регионе ожидаются гроза, ливень и град. Также в некоторых районах будет усиление ветра до 23 метров в секунду.Сотрудники МЧС напоминают о личной безопасности. Водителям не рекомендуют парковать машины под громоздкими объектами, а пешеходам - прогуливаться по рощам и лесам.