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В Ростовской области 9 сентября объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

В Ростовской области 9 сентября объявили штормовое предупреждение из-за непогоды
В Ростовской области 9 сентября на двое суток объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным синоптиков, 9 сентября с 16:00 и до конца суток 10 сентября в регионе ожидаются гроза, ливень и град. Также в некоторых районах будет усиление ветра до 23 метров в секунду.

Сотрудники МЧС напоминают о личной безопасности. Водителям не рекомендуют парковать машины под громоздкими объектами, а пешеходам - прогуливаться по рощам и лесам.
Фото: ростов.ру
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