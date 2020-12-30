В Ростовской области 73-летнего пенсионера отключили от газа из-за пустой формальности

Житель села Греково-Ульяновка Родионово-Несветайского района прожил 14 месяцев без газа. В преддверии зимы компания «Газпром межрегионгаз» отключила 73-летнего Владимира Котенко от газа за считанные минуты из-за отсутствия формальной бумажки. Чтобы подключиться заново, потребовались многомесячные мытарства и огромная сумма денег.Владимир Дмитриевич живет один в небольшом частном доме в селе Греково-Ульяновка последние девять лет. Дети выросли и разъехались. Пять лет назад скончалась любимая супруга Галина. Но пенсионер остался верен родному дому. Ведет домашнее хозяйство и живет на скромную песнию. Несмотря на небольшие доходы, он всегда исправно платит за коммунальные услуги: газ, электричество, воду, вывоз мусора…В сентябре 2019 года пенсионер получил письмо от компании «Газпром межрегионгаз» с предложением заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования.Через несколько недель пенсионеру позвонили на мобильный. Девушка-оператор предложила то же самое, что и было в письме: заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования. Но мужчина отказался и положил трубку.Через пару дней после звонка Владимир Дмитриевич обнаружил, что в его доме нет газа. Обеспокоенный, он тут же позвонил в газовую службу. И там ему объяснили, что «Газпром межрегионгаз» прекратил поставку топлива из-за отсутствия договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО).Самое ужасное в этой ситуации, что для пенсионера Владимира Котенко газ был единственным источником тепла в доме. Вот так славные газовики оставили умирать старика в холоде в преддверии зимы, сославшись на отсутствие грошовой бумаги.К счастью, в доме еще стояла неразобранная старая печь. Она и спасла старика.Когда о проблемах узнали дети, они решили восстановить газоснабжение в отцовском доме. Но не тут-то было. На то, чтобы оставить старика умирать в холоде, газовикам понадобилось буквально несколько минут, отрезали трубу и все дела. На подключение же - месяцы мытарств и больше 10 тысяч рублей трат.Для начала со старика, который получает 12 тысяч рублей пенсии, взяли 2 800 рублей штрафа, потом потребовали заключить договор вторичного подключения газа с «Газпром межрегионгаз» – еще более 1 600 рублей. Далее - все по законам кругов ада. За то, чтобы к нему провели газ, – 2 500 рублей, за кран – 2 700 рублей!На все эти мытарства ушел почти год. Но газ ему так и не подключили. Оказалось, что дедушка должен «обнищавшим» газовикам еще около 2 500 рублей за некую услугу.Лишь в ноябре 2020 года, спустя 14 месяцев, газ снова появился в доме пенсионера. Нехитрая операция принесла «Газпрому» больше 10 тысяч рублей. Ровно столько потратил пожилой мужчина на все «услуги» газовиков. Дедушка признается, что все эти траты сильно ударили по его благосостоянию, а пережитый стресс и тяжелая зима в холоде отразились на его здоровье.Но «Газпрому» на проблемы какого-то пенсионера наплевать. Обо всех ведь не позаботишься. «Дармоедов» в стране вон сколько – миллионы! А «трудяга-газпром» у нас один. Ну помучили дедушку, не помер же. Зато урок всем остальным: не подпишете бумажку, оставим без газа зимой. Сами потом прибежите. Кстати, бумажка-то непростая, за нее деньги надо платить. Каждый месяц - порядка двух тысяч рублей! Так что «Газпрому» есть за что бороться с пенсионерами.