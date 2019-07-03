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Волгодонск остался без газа

Волгодонск остался без газа

Самый восточный город Ростовской области – Волгодонск – остался без газа. Топлива ещё пока хватает на подключение частных домов, а вот для более крупных объектов ресурсов уже нет.

О проблеме стало известно во время закрытого заседания комиссии по экономическому развитию городской думы, пишет DonDay.ru. Подачу газа в город ограничил «Газпром Межрегионгаз». Волгодонск оказался в заложниках. То есть в настоящее время о подключении многоквартирного дома или, например, отеля не может идти и речи, не говоря уже о каком-либо промышленном производстве.

По мнению экспертов, город спасёт строительство нового газопровода - перемычки от магистрали Починки – Изобильное на участке Шахты – Волгодонск. На реализацию проекта уйдёт не менее двух лет и огромная сумма денег.

Каким образом местные власти собираются решать эту проблему, пока не известно. Однозначно можно сказать, что переход на электроэнергию разорит предпринимателей.

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