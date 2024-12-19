В Ростовской области 64% квартир в новостройках остаются непроданными

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В Ростовской области около 64% квартир в новостройках остаются непроданными. С 1 июля количество зарегистрированных в регионе сделок на первичном рынке жилья упало на 48%.С января по ноябрь 2024 года на Дону объем введенного жилья превысил 2,6 миллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году показатель был вдвое меньше. В 2025 году всего ожидается ввод в эксплуатацию около 2,7 миллионов «квадратов» жилья. Учитывая тяжелую ситуацию на рынке недвижимости, темпы строительства сократятся примерно на 7%.- Завершение льготных программ и рост ключевой ставки приведёт к замедлению темпов роста на неопределённый период, - заявил министр строительства Ростовской области Юрий Сильвестров.Основной причиной упадка стало снижение количества обращений в банки за ипотекой. Большинство людей просто перестали брать кредиты на жилье из-за гигантских процентных ставок. Некоторые кредитные организации подняли их до 38–40%.