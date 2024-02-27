Темп роста строительства жилья на Дону увеличился почти на 10%

Фото: правительство РО.

В 2023 году увеличился темп строительства жилья в Ростовской области. В эксплуатацию ввели почти 3 миллиона квадратных метров новостроек. Это на 9,6% больше, чем за аналогичный период в 2022 году. Такие данные озвучили в ходе онлайн-конференции, посвященной развитию жилищного строительства в Южном федеральном округе. В заседании приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Гурба, представители финансового института развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ» и министерств строительства южных регионов, в том числе Ростовской области.За последние пять лет в ЮФО наблюдается стабильный рост ввода жилья. В 2023 году он увеличился на 6% и достиг максимума (14,5 миллиона квадратных метров за год). Из них в Ростовской области построили почти 3 миллиона квадратных метров жилплощади, в том числе 1,7 миллиона — частные дома, 1,2 миллиона — многоквартирные.Увеличить темп роста строительства жилья на Дону удалось благодаря региональным программам поддержки, работе Минстроя Ростовской области и взаимодействию с АО «ДОМ.РФ». При участии компании в 2023 году было построено около 700 тысяч квадратных метров жилья в ЮФО. Больше половины (57%) возвели на участках от «ДОМ.РФ», остальное — с применением проектного финансирования от Банка «ДОМ.РФ». Так, в донском регионе ввели в эксплуатацию 243,2 тысячи квадратов жилья.Компания реализует программы с господдержкой для населения. Это и «Ипотека для IT-специалистов», и «Семейная ипотека», и «Льготная ипотека», и другие. На Дону в таких программах приняли участие 87,5 тысячи человек, получившие кредиты и выплаты на общую сумму свыше 240 миллиардов рублей. Строительная отрасль продолжает активно развиваться в регионе, чтобы удовлетворить растущий спрос на жилье.— С каждым годом показатели по вводу жилья в соответствии с целями федерального проекта «Жилье» увеличиваются, и одной из основных наших задач сейчас является создание задела на будущее, вовлечение в оборот земельных участков и освоение новых территорий, — отметил замминистра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев. — Так, в ближайшие три года в области планируется ввести в эксплуатацию более 9 миллионов квадратных метров жилья. В своей работе Минстрой Ростовской области уделяет отдельное внимание взаимодействию с банками, так как для поддержания такого объема жилищного строительства просто необходимо стимулирование спроса на приобретение жилья, выделение проектного финансирования для инвестиционных проектов по развитию и застройке территорий».