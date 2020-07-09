На Дону 33 пациента с COVID-19 подключены к ИВЛ

В донском регионе продолжает бушевать пандемия коронавируса. За последние сутки инфекция подтвердилась у 99 жителей Ростовской области.По информации властей, 33 пациента с COVID-19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Их состояние здоровья тяжелое.ВОЗ рекомендует применять аппараты ИВЛ уже с того момента, когда заболевание диагностировали в тяжелой стадии. Одышка, которая проявляется у 18% инфицированных, тоже является показанием к подключению. Среди других показаний – частота дыхания менее 30 раз в минуту и уровень инфильтратов в легких более 50%. Прежде всего, речь о неинвазивных аппаратах (NIV) – это когда «трубку» в трахею человеку не вводят, ограничиваясь обычной накладной маской. Если же есть риск развития ОРДС либо даже при обычной пневмонии NIV не помогает, тогда уже используют трубку – процедура называется интубацией трахеи.С начала пандемии от коронавируса в Ростовской области умерли 167 человек, среди них был 12-летний мальчик.