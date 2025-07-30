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В Ростовской области 29 июля в тушении пожаров участвовали 500 сотрудников МЧС

В Ростовской области 29 июля в тушении пожаров участвовали 500 сотрудников МЧС

В Ростовской области 29 июля в тушении пожаров участвовали порядка пятисот сотрудников спасательных служб. Об этом сообщили в областном главке МЧС.

За последние сутки в регионе зарегистрировали 23 очага возгорания в естественных экосистемах и 15 пожаров, вызванных деятельностью человека. Помимо этого, спасатели оказывали помощь на местах четырех дорожно-транспортных происшествий, ликвидируя последствия столкновений.

В целом для устранения последствий данных происшествий привлекли 500 работников Министерства по чрезвычайным ситуациям и 125 единиц спецтехники.

Важно отметить, что во второй половине 30 и 31 июля в южной части Ростовской области ожидается экстремальная жара, с температурой воздуха до +41 градуса.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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