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В Ростовской области 22 мая объявлен траур по погибшим сотрудникам водоканала

В Ростовской области 22 мая объявлен траур по погибшим сотрудникам водоканала
Губернатор Ростовской области 22 мая подпишет указ о трауре по погибшим сотрудникам водоканала. Об этом Василий Голубев заявил после посещения больницы в Таганроге, где находятся восемь пострадавших при выбросе метана. Трое из них - в тяжелом состоянии.

Трагедия случилась утром 21 мая. Бригада проводила работы в колодце на очистных сооружениях в селе Дмитриадовка. В какой-то момент людям стало плохо. В результате выброса метана погибли 10 человек: Олег и Андрей Надолинские, Татьяна Чекунова, Игорь Абраменко, Сергей Телов, Григорий Карпенко, Раиса Гаврилова, Александр Мехов, Ирина Горбань и Роман Худобин.

Кроме того, одного рабочего так и не нашли. Его поиски продолжаются.

По факту гибели сотрудников водоканала возбуждено уголовное дело.

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