Стала известна причина гибели рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причину гибели рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом. По словам главы региона, 10 сотрудников Водоканала скончались от отравления метаном.Напомним, трагедия произошла в селе Дмитриадовка случилась утром 21 мая. Две бригады сотрудников водоканала занимались работами на очистных сооружениях. В какой-то момент произошел выброс газа, в результате которого двое скончались на месте. Еще восемь человек умерли немного позже. С отравлением в тяжелом состоянии в БСМП Таганрога доставили восемь человек. Поиски еще одного сотрудника продолжаются.На место выехали заместитель губернатора Ростовской области, два министра, а также представители СК. Василий Голубев также прибыл в Таганрог. Он поехал в больницу, где находятся пострадавшие.По факту гибели мужчин СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело. Расследовать его будут лучшие специалисты из центрального аппарата СК.