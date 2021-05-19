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Одним из погибших рабочих под Таганрогом оказался 25-летний оператор водоканала

Одним из погибших рабочих под Таганрогом оказался 25-летний оператор водоканала
Во время выброса метана в селе Дмитриадовка Неклиновского района погиб 25-летний оператор водоканала. Александр Мехов жил в соседнем хуторе Новозолотовке.

Утром 21 мая он и еще девять его коллег погибли во время проведения работ на очистных сооружениях.

В местной БСМП сейчас находятся восемь человек, из которых трое - в тяжелом состоянии. Судьба еще одного остается неизвестной. Спасатели продолжают поиски.

На место прибыли министры и замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев, а также прокурор Роман Прасков и исполняющий обязанности руководителя СУ Станислав Ковалев.

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