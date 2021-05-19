Одним из погибших рабочих под Таганрогом оказался 25-летний оператор водоканала
Во время выброса метана в селе Дмитриадовка Неклиновского района погиб 25-летний оператор водоканала. Александр Мехов жил в соседнем хуторе Новозолотовке.
Утром 21 мая он и еще девять его коллег погибли во время проведения работ на очистных сооружениях.
В местной БСМП сейчас находятся восемь человек, из которых трое - в тяжелом состоянии. Судьба еще одного остается неизвестной. Спасатели продолжают поиски.
На место прибыли министры и замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев, а также прокурор Роман Прасков и исполняющий обязанности руководителя СУ Станислав Ковалев.