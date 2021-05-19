Под Таганрогом от отравления газом погибли 10 рабочих водоканала
Общее число погибших рабочих водоканала в Неклиновском районе достигло 10 человек. Трагедия случилась в селе Дмитриадовка утром 21 мая.
Бригада водоканала проводила работы в колодце на очистных сооружениях. В какой-то момент рабочим стало плохо. Двое мужчин скончались практически сразу. Позже стало известно о семерых погибших, а теперь их число увеличилось до десяти. Пять человек в тяжелом состоянии находятся в больнице. Еще двух рабочих разыскивают спасатели. Их поиски продолжаются.
По предварительным данным, ЧП случилось из-за нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.
По факту гибели мужчин СК РФ по Ростовской области возбудил уголовное дело. На месте работают прокурор Ростовской области, следователи и криминалисты.