В Ростовской области 17 июля потушили 25 пожаров
В Ростовской области 17 июля потушили 25 пожаров. Об этом рассказали в донском ГУ МЧС.
Спасатели ликвидировали 12 техногенных возгораний. Также пожарные выезжали на 13 загораний сухой растительности в регионе.
Один из крупных пожаров случился в Багаевском районе. Лес загорелся на площади 14,3 гектаров. К утру 18 июля возгорание продолжают тушить.
Кроме того, спасатели участвовали в ликвидации последствий пяти ДТП.
Всего за день к тушению пожаров привлекли 300 специалистов и 75 единиц техники.