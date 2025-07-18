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В Ростовской области 17 июля потушили 25 пожаров

В Ростовской области 17 июля потушили 25 пожаров
В Ростовской области 17 июля потушили 25 пожаров. Об этом рассказали в донском ГУ МЧС.

Спасатели ликвидировали 12 техногенных возгораний. Также пожарные выезжали на 13 загораний сухой растительности в регионе. 

Один из крупных пожаров случился в Багаевском районе. Лес загорелся на площади 14,3 гектаров. К утру 18 июля возгорание продолжают тушить.

Кроме того, спасатели участвовали в ликвидации последствий пяти ДТП. 

Всего за день к тушению пожаров привлекли 300 специалистов и 75 единиц техники.
Фото: МЧС России
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