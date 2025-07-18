Фото: МЧС России

В Ростовской области 17 июля потушили 25 пожаров. Об этом рассказали в донском ГУ МЧС.Спасатели ликвидировали 12 техногенных возгораний. Также пожарные выезжали на 13 загораний сухой растительности в регионе.Один из крупных пожаров случился в Багаевском районе. Лес загорелся на площади 14,3 гектаров. К утру 18 июля возгорание продолжают тушить.Кроме того, спасатели участвовали в ликвидации последствий пяти ДТП.Всего за день к тушению пожаров привлекли 300 специалистов и 75 единиц техники.