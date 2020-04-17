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Среди пациентов с коронавирусом в Ростовской области две беременных женщины

Среди пациентов с коронавирусом в Ростовской области две беременных женщины
Среди пациентов, у которых подтверждён диагноз коронавирус, оказались две беременных женщины. Об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская во время заседания оперативного штаба в правительстве региона.

В настоящее время обе женщины госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, в Ростове впервые в стране на свет появился малыш от мамы с коронавирусом. Роды прошли успешно. Рост девочки 50 сантиметров, вес – 3450 граммов.

Молодую маму после родов положили в инфекционное отделение, а новорожденной сделали тест на COVID-19. Его результат оказался отрицательным.

Добавим, что по данным на 21 апреля на Дону зарегистрировано 346 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В статистику вошли 15 пациентов, которые уже выздоровели.

Пять человек находятся в тяжёлом состоянии. Один – в крайне тяжёлом. Пациент находится без сознания на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

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