Среди пациентов с коронавирусом в Ростовской области две беременных женщины
Среди пациентов, у которых подтверждён диагноз коронавирус, оказались две беременных женщины. Об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская во время заседания оперативного штаба в правительстве региона.
В настоящее время обе женщины госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Напомним, в Ростове впервые в стране на свет появился малыш от мамы с коронавирусом. Роды прошли успешно. Рост девочки 50 сантиметров, вес – 3450 граммов.
Молодую маму после родов положили в инфекционное отделение, а новорожденной сделали тест на COVID-19. Его результат оказался отрицательным.
Добавим, что по данным на 21 апреля на Дону зарегистрировано 346 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В статистику вошли 15 пациентов, которые уже выздоровели.
Пять человек находятся в тяжёлом состоянии. Один – в крайне тяжёлом. Пациент находится без сознания на аппарате искусственной вентиляции лёгких.