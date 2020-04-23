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Всех беременных в Ростовской области обследуют на коронавирус

Всех беременных в Ростовской области обследуют на коронавирус
В Ростовской области у беременных женщин стали брать дополнительные анализы в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Об этом 25 апреля сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Новые обследования начали проводить 20 апреля. Всех женщин на 38 неделе беременности теперь обследуют на коронавирусную инфекцию. Если у кого-то из будущих мам подтверждается диагноз, её госпитализируют. Роды проводят согласно мерам безопасности. Затем у ребёнка также берут анализ на COVID-19.

В Ростовской области первый ребёнок от женщины с коронавирусом появился на свет в середине апреля. У малышки первичный диагноз не подтвердился. И она, и мама чувствуют себя хорошо.

Теги: коронавирус в Ростовской области коронавирус на Дону коронавирус у беременных

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