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В Ростовской области более 15 тысяч учащихся написали ЕГЭ по математике

В Ростовской области более 15 тысяч учащихся написали ЕГЭ по математике
Тысячи выпускников Ростовской области написали ЕГЭ по математике 27 мая. Об этом сообщили на официальном сайте регионального правительства.

Базовую математику выбрали 8281 учащийся, а 7506 — профильную. На выполнение заданий по базовой им дали 180 минут, а по профильной — 235.

В регионе было подготовлено 121 место для сдачи экзамена.

Результаты ЕГЭ по математике будут объявлены не позднее 10 июня. Для получения аттестата по профильной математике нужно набрать минимум 27 баллов, а по базовой — оценку «3».

30 мая 15,8 тысячи выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку. Ответы будут известны не позднее 13 июня.
Фото: Правительство РО
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