В Ростовской области более 15 тысяч учащихся написали ЕГЭ по математике

Фото: Правительство РО

Тысячи выпускников Ростовской области написали ЕГЭ по математике 27 мая. Об этом сообщили на официальном сайте регионального правительства.Базовую математику выбрали 8281 учащийся, а 7506 — профильную. На выполнение заданий по базовой им дали 180 минут, а по профильной — 235.В регионе было подготовлено 121 место для сдачи экзамена.Результаты ЕГЭ по математике будут объявлены не позднее 10 июня. Для получения аттестата по профильной математике нужно набрать минимум 27 баллов, а по базовой — оценку «3».30 мая 15,8 тысячи выпускников сдадут ЕГЭ по русскому языку. Ответы будут известны не позднее 13 июня.