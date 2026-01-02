Новости
В Ростовской области 1 января на свет появились 83 ребенка

В Ростовской области 1 января родились 83 ребенка. Об этом сообщили в правительстве региона. Пол детей пока не уточняется.

Прошедший год отметился значительными показателями по рождаемости: в регионе зарегистрировано свыше 30 тысяч новорождённых, в том числе 305 двоен и 4 тройни.

Важную роль в поддержке рождаемости сыграла программа ЭКО: более 600 детей появились на свет благодаря этой технологии. Всего в 2025 году в области провели свыше 2 000 процедур ЭКО, что полностью покрывает потребность жителей региона в данном виде медицинской помощи.

Статисты также подвели итоги по самым популярным и необычным именам, которые родители выбирали для своих детей.

Среди девочек чаще всего встречались София, Мария, Ева, Варвара и Анна.

В то же время редкие имена поражали разнообразием: Хрусталина, Феврония, Стелла, Настасья, Луна, Венера, Матрёна, Волга, Дунья, Астра, Жозефина, Устинья и Ялта.

Мальчиков чаще всего называли именами Михаил, Александр, Артём, Иван и Матвей.

А к числу редких мужских имён отнесены Яромир, Харитон, Боец, Спартак, Милорд, Дарий, Оскар, Саламон, Лаврентий, Никанор, Мир, Космос, Золотой, Еремей, Барыш, Ахиллес и Авдей.
Фото: ИИ.
