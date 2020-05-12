Рейсом из Гоа домой прибыли 14 жителей Ростовской области
Фото: novorosinform.org
В Ростовскую область из Индии прибыли 14 местных жителей, которые не успели вернуться на родину до закрытия границ.
Борт авиакомпании «Россия» приземлился в ростовском аэропорту Платов после 21 часа 14 мая. Среди прибывших на нём дончан были пять жителей Ростова, три жителя Аксайского района, два человека из Белокалитвинского района, а также по одному жителю Шахт, Батайска, Таганрога и Волгодонска.
Этим же рейсом в Ростов прибыли два уроженца Северной Осетии, 27 жителей Крыма, 12 человек из Ставропольского края, 36 жителей Краснодарского края и девять волгоградцев.
- Все прибывшие после проведенных санитарно-эпидемиологических мероприятий отправлены к местам проживания, на самоизоляцию, - рассказали в правительстве Ростовской области.
Всего самолёт доставил из Индии 426 россиян. Остальные пассажиры направились в Москву.