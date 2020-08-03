В ростовские ковидные госпитали требуются новые медики

В ковидные госпитали Ростова требуются новые медики. Об этом рассказали в администрации города 4 августа.Управление здравоохранения города опубликовало объявление о наборе персонала в моногоспитали на базе ЦГБ им. Семашко и больницы № 20. В первую очередь, ковидные госпитали нуждаются в реаниматологах, медсестрах и санитарах. Зарплатный фонд составляет от 35 до 100 тысяч рублей в зависимости от функционала.Как рассказали в управлении, в работе с коронавирусными больными задействованы 355 врачей, в том числе 85 анестезиологов-реаниматологов, 524 средних медицинских работника и 263 младших. При этом город все равно нуждается в персонале.Нужда в дополнительных бригадах связана с усталостью и измотанностью основных сотрудников. Многие из них ограничивают контакты со своими семьями, родителями, супругами уже несколько месяцев. Кроме того, жара очень сильно повлияла на функциональность медиков.- Поэтому мы объявили дополнительный набор специалистов для трудоустройства в стационары. Создание дополнительных бригад позволит уменьшить нагрузку на медработников, - отметила начальник управления здравоохранения Ростова Надежда Левицкая.В управлении подчеркнули, что снижение бдительности ростовчан привело к увеличению случаев заболевания коронавирусом. В результате заболевших становится больше, и это также сказывается на необходимости набора дополнительных работников.