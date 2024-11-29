В Ростове жители Западного двое суток сидят без отопления

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В Ростове-на-Дону жители на Западном двое суток сидят без отопления. Горожане массово жалуются на отсутствие тепла в телеграм-канале врио губернатора региона.По словам жильцов, отопление отключили еще 28 ноября. Без тепла сидят люди на улице Каширской, 18/2, 2-й Краснодарской, 129/2, Тимошенко, 22, 24, Оганова, 27/1, Гагринской, 9/1, Таганрогской, 11б и других. Отопление отключили и посреди ночи в жуткий мороз. Температура воздуха за окном достигала 0 градусов.- Уже сообщали и раньше на горячую линию, и сегодня сообщено. Прошу разобраться и прекратить эти безосновательные отключения ночами. Дайте тепло, это не лето! - пишут возмущенные жители.Причиной отключения отопления, по данным департамента ЖКХ, стали аварии и технические работы на теплотрассах.Ростовчане боятся, что не смогут перенести еще одну ночь в холоде. Они пытаются спастись электрообогревателями. Они просят как можно скорее решить проблему.