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Жители двух домов на Тургеневской сидят без отопления в мороз

Жители двух домов на Тургеневской сидят без отопления в мороз
В Ростове-на-Дону жители двух домов на улице Тургеневской сидят без отопления. По словам ростовчан, проблема существует уже несколько месяцев.

Отопление отсутствует в домах № 78 и № 80. Житель одного из них, Дмитрий Мищенко, рассказал, что весной на теплотрассе случился прорыв. Ремонт начался только октябре. Если тогда в Ростове было не так холодно, то сейчас город накрыл мороз, и столбики термометров опустились до -8 градусов. Люди могут заболеть в холодных квартирах. Дмитрий рассказал, что жители дома обращались в различные инстанции, но все попытки достучаться до властей были тщетными.

- Соседи сначала ходили в Ростовские тепловые сети и администрацию Кировского района, но это ничего не дало. В УК «Гефест», которая обслуживает эти дома, ответили, что это не их зона ответственности. Тогда я написал в прокуратуру Кировского района. Меня перенаправили в ГИС ЖКХ. И тут круг замкнулся!

Самое интересное, что до сих пор жителям этих домов приходят счета за отопление, которого у них нет.

От морозов ростовчане спасаются с помощью сплит-систем и электрообогревателей. Они надеются, что общественная огласка поможет вернуть в их дома тепло.
Фото: Ростов ру
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