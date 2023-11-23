В общежитиях ЮФУ на Зорге отключили электричество и отопление

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Отопление, свет и горячую воду отключили в общежитиях ЮФУ по адресу Зорге 21е. Кампус обесточили вечером 22 ноября. Об этом рассказали студенты университета.Примерно в 17:00 отключили электричество, отопление и горячую воду в общежитиях. Студенты не смогли ни к парам подготовиться, ни еду подогреть на плите, так как все они в общежитиях электрические. Но хуже всего, что студенты остались без отопления, когда город накрыли морозы. Температура в комнатах достигает только +5 градусов.- Тонкие стены и негерметичные балконные двери пропускают холод, - рассказала студентка ЮФУ. - Мы спим в одежде, за кофе ходим в столовую и кафе. Многие уехали к родственникам и друзьям ночевать.Отключение света и отопления может быть связано с аварией на улице Доватора. Без электричества и тепла сидят также жители ЖК "Вест Сайд".Кабель отремонтировали только к утру. Мэрия города сообщила, что источник питания будет подключен в скором времени. Однако когда это точно случится неизвестно.