В Ростове жители Северного и Западного остались без воды из-за аварий

Фото: Ростов.Ру

В Ростове часть жителей Северного и Западного остались без холодной воды 29 ноября. Причиной этого стали две коммунальные аварии.Первая произошла на улице 2-й Баррикадной. Из-за этого от коммуникации были отрезаны дома в границах: проспект Стачки — улица Профсоюзная — переулок Защитный.Прорыв второй трубы произошел на улице Борко. В связи с этим краны пересохли в границах места аварии и улицы Пацаева.По информации городского департамента ЖКХ и энергетики, полностью восстановить подачу воды планируется к вечеру — до 18:00.