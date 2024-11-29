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В Ростове жители Северного и Западного остались без воды из-за аварий

В Ростове жители Северного и Западного остались без воды из-за аварий
В Ростове часть жителей Северного и Западного остались без холодной воды 29 ноября. Причиной этого стали две коммунальные аварии.

Первая произошла на улице 2-й Баррикадной. Из-за этого от коммуникации были отрезаны дома в границах: проспект Стачки — улица Профсоюзная — переулок Защитный.

Прорыв второй трубы произошел на улице Борко. В связи с этим краны пересохли в границах места аварии и улицы Пацаева.

По информации городского департамента ЖКХ и энергетики, полностью восстановить подачу воды планируется к вечеру — до 18:00.
Фото: Ростов.Ру
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