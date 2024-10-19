Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове жители Западного остались без холодной воды из-за аварии

В Ростове жители Западного остались без холодной воды из-за аварии
В Ростове-на-Дону жители Советского района остались без холодной воды 19 октября. Сотни людей в выходной день были отрезаны от коммуникации. Коммунальная неприятность произошла из-за прорыва трубы на улице Зорге.

Краны пересохли в домах, которые находятся в границах улицы Еременко и улицы Содружества. Оставшиеся без воды ростовчане в выходной день не могут приготовить поесть, искупаться.

В городском департаменте ЖКХ и энергетики заявили, что ремонтные работы планируют завершить в конце дня – до 18:00.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.