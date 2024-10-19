В Ростове жители Западного остались без холодной воды из-за аварии

Фото: Ростов.Ру

В Ростове-на-Дону жители Советского района остались без холодной воды 19 октября. Сотни людей в выходной день были отрезаны от коммуникации. Коммунальная неприятность произошла из-за прорыва трубы на улице Зорге.Краны пересохли в домах, которые находятся в границах улицы Еременко и улицы Содружества. Оставшиеся без воды ростовчане в выходной день не могут приготовить поесть, искупаться.В городском департаменте ЖКХ и энергетики заявили, что ремонтные работы планируют завершить в конце дня – до 18:00.