В Ростове часть Западного осталась без холодной воды из-за аварии

Фото: Ростов.Ру

В Советском районе Ростова произошло массовое отключение воды 6 октября. Краны пересохли в десятках домах из-за коммунальной аварии на улице Мичуринской.От коммуникации были отрезаны люди, проживающие в границах: улица Макарова – улица Мичуринская – переулок Араратский – улица Еременко – улица Содружества. Люди в выходной день не могут приготовить поесть, помыть посуду и банально искупаться.По информации городского департамента ЖКХ и энергетики, восстановить водоснабжение планируется 6 октября до 18:00.