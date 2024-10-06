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В Ростове часть Западного осталась без холодной воды из-за аварии

В Ростове часть Западного осталась без холодной воды из-за аварии
В Советском районе Ростова произошло массовое отключение воды 6 октября. Краны пересохли в десятках домах из-за коммунальной аварии на улице Мичуринской.

От коммуникации были отрезаны люди, проживающие в границах: улица Макарова – улица Мичуринская – переулок Араратский – улица Еременко – улица Содружества. Люди в выходной день не могут приготовить поесть, помыть посуду и банально искупаться.

По информации городского департамента ЖКХ и энергетики, восстановить водоснабжение планируется 6 октября до 18:00.
Фото: Ростов.Ру
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