Жители Ростова готовы потратить на новогодние подарки 14 тысяч рублей

Ростовчане готовы потратить на новогодние подарки в 2020 году всего на пару тысяч меньше, чем москвичи. Праздничный бюджет жителей донской столицы составит 14 тысяч рублей, пишет «МК» со ссылкой на аналитиков Superjob.Обитатели столицы отложили на праздничные сюрпризы для родных 16 тысяч рублей. А самые скромные траты запланировали волгоградцы и уфимцы: 11 300 и 11 400 рублей соответственно.Интересно, что порадовать близких на Новый год планируют только 68% россиян. Причем большинство из них – женщины. Но при этом, согласно подсчетам аналитиков, мужчины тратят больше на новогодние подарки для возлюбленных, чем женщины.