Фото: соцсети.

В Ростове жители дома страдают от зловония и тараканов в квартире соседки. Соседи решили придать истории огласку, чтобы помочь 79-летней женщине навести порядок у нее дома.Ростовчанка Марина живет в одной из квартир на проспекте Стачки 193/2. Она рассказала, что ее пожилая соседка Наталия устроила из своей квартиры свалку. По ее словам, проблеме уже шесть лет. Соседи обращались в разные ведомства, однако получают одни отписки. В доме также живут маленькие дети, которые вдыхают зловонные ароматы.В квартире пенсионерки проживает восемь кошек. В какой-то момент соседи видели труп одной из них, однако обстоятельств смерти животного не знают.Терпение соседей в какой-то момент лопнуло и они подали на пенсионерку в суд. Решением Советского районного суда Ростова Наталия была обязана в течении одного месяца убрать хлам, избавиться от тараканов и большого количества животных. Однако Наталия порядок так и не навела.Соседи также обращались к сыну пенсионерки. Они заверили мужчину, что приедут сотрудники управляющей компании и помогут навести порядок. Однако в последний момент, мать с сыном передумали и заперлись в квартире.Ростовчане обращались в администрацию с просьбой помочь, но в ответе на жалобу Марины от 23 декабря сообщили, что выселение женщины это крайняя мера гражданско-правовой ответственности.