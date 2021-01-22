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В ростовской квартире нашли гниющий труп мужчины

В ростовской квартире нашли гниющий труп мужчины
Гниющий труп мужчины обнаружили в одной из ростовских квартир. Происшествие случилось 23 января в многоэтажке на проспекте Космонавтов.

Жители дома стали замечать неприятный гнилостный запах в подъезде. Источником зловония стала квартира одинокого 79-летнего пенсионера. Достучаться до ростовчанина не удалось, поэтому соседи решили вызвать полицию.

Войдя в жилище, правоохранители обнаружили хозяина прямо у входной двери. Он был мёртв, а на теле были заметны гнилостные изменения.

- При первичном осмотре трупа следов насильственных действий не обнаружено, - сообщил собственный источник Rostov.ru.

По предварительным данным, мужчина умер еще несколько дней назад. Сейчас устанавливают все обстоятельства его смерти.

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