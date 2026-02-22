Новости
В Ростове на Нансена мужчина разбился, выпав из окна

Жители Ростова-на-Дону вечером 21 февраля стали свидетелями трагического происшествия. Мужчина выпал из окна многоэтажного дома, расположенного по адресу: улица Нансена, 109/2. Информацию об этом распространили очевидцы в городских социальных сетях.

На место происшествия оперативно прибыли бригады экстренных служб. Прибывшие медики лишь констатировали смерть пострадавшего.

По данным источника издания DonDay, на данный момент признаков того, что смерть мужчины носила криминальный характер, не обнаружено.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка по факту гибели мужчины. Для установления точной причины произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: Дондей
