Причины роста цен на овощи в Ростовской области в 2026 году объяснили в ЦБ

Фото: Дондей

Необычная ценовая ситуация сложилась в начале 2026 года, когда стоимость экзотических фруктов в донской столице оказалась ниже цен на отечественные овощи. Специалисты ЦБ Ростовской области проанализировали динамику потребительских цен и выявили основные причины январского подорожания овощной продукции.По данным отделения ЦБ по Ростовской области, месячный прирост инфляции составил 1,48%, а в годовом исчислении показатель достиг 6,21%. Наиболее значительное влияние на этот рост оказало подорожание продукции тепличных хозяйств и овощей, выращенных в открытом грунте. В список "лидеров роста" вошли огурцы, помидоры, картофель, капуста, а также виноград.Факторы, подтолкнувшие цены вверх:• Увеличение производственных затрат: Сельхозпроизводители столкнулись с ростом издержек. В зимний период тепличные комплексы были вынуждены тратить дополнительные средства на отопление и искусственное освещение растений.• Дорожающее хранение: Хранение осеннего урожая также стало более затратным из-за индексации коммунальных тарифов.• Погодные условия: Аномальное похолодание, установившееся в регионе в начале января с температурами до -15 градусов, потребовало еще больших энергозатрат на поддержание необходимого температурного режима.• Новогодний спрос: Высокий потребительский спрос в период новогодних каникул оказал дополнительное давление на цены.Интересно отметить, что, несмотря на заметный рост цен в январе, в целом за последние 12 месяцев плодоовощная продукция в Ростовской области стала дешевле на 1,93%. Это свидетельствует о том, что январское удорожание носило скорее временный, сезонный, характер.Ценовые изменения затронули и предприятия общественного питания. Стоимость услуг кафе и ресторанов увеличилась как в месячном, так и в годовом исчислении. Пояснения Центробанка совпадают с причинами удорожания овощей: рост закупочных цен на продовольствие, увеличение стоимости аренды и оплаты труда персонала. Праздничные выходные также позволили бизнесу повысить цены.