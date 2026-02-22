Жителей Ростовской области предупредили о магнитной буре 23 февраля

Фото: Нейросеть

Жители Ростовской области должны быть готовы к возможным геомагнитным возмущениям. Согласно прогнозам специализированного ресурса time-in, начиная с вечера 22 февраля, в регионе ожидается магнитная буря.Первые незначительные колебания магнитосферы прогнозируются в период с 21:00 до полуночи 22 февраля. Основная активность начнется 23 февраля, в День защитника Отечества. В течение суток ожидается слабая магнитная буря, которая поднимет уровень солнечной активности до индекса Кр=3.Однако, к вечеру 23 февраля ситуация может ухудшиться. Прогнозируется малая геомагнитная буря с индексом Кр=4, которая, по предварительным данным, продлится до 21:00 25 февраля.В периоды повышенной геомагнитной активности метеозависимые люди часто жалуются на ухудшение самочувствия. Типичными симптомами являются головные боли, головокружение, тошнота, общий упадок сил и повышенная сонливость.Поэтому метеочувствительным гражданам рекомендуется принять меры предосторожности. Желательно избегать сильных физических и умственных нагрузок. Также стоит ограничить потребление кофеина, который может усилить негативные проявления.Согласно предварительному прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, март начнется относительно спокойно. С 1 по 23 марта мощных магнитных бурь не предвидится. Однако, в отдельные дни, а именно: 3, в период с 12 по 20 и 23 марта, ожидается повышенная геомагнитная активность. В эти дни индекс солнечной активности может достигать Кр=4 и выше.