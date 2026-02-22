Ростовская область с размахом отметила Масленицу 21 февраля

Фото: Дондей

Масленичная неделя в Ростовской области в самом разгаре, и жители региона активно отмечают проводы зимы. Народные гулянья, испеченные блины и веселое настроение царят повсюду. Одним из самых ярких событий стало празднование Масленицы в парке «Лога» в Каменском районе, где 21 февраля развернулись поистине широкие торжества.С самого утра парк «Лога» наполнился звонкими песнями, народными забавами и ароматным дымком. Посетителей ждала оживленная ярмарка, где можно было приобрести изделия местных мастеров и отведать традиционные угощения. Семейные пары, компании друзей и, конечно, дети – все вместе шумно провожали уходящую зиму, наслаждаясь атмосферой праздника.Кульминацией масленичных гуляний, собравшей толпы зрителей стало зрелищное сжигание шестиметровой соломенной фигуры. Этот обряд, знаменующий прощание с холодами и встречу весеннего тепла, является одной из самых ярких традиций Масленицы.По поверьям, пепел, оставшийся от сожженного чучела, закапывали в землю, чтобы обеспечить хороший урожай в наступающем году. Этот древний ритуал, переживший века, до сих пор вызывает трепет и является важной частью народного календаря.