В Ростове жителям запретили самостоятельно убирать территорию в районе церкви Сурб-Хач

Фото: Яндекс.Карты Евгений Суммер.

В Ростове-на-Дону жителям запретили самим убирать территорию в районе Сурб-Хач. Об этом говорится 9 июня на сайте городской администрации.Выяснилось, что регулярно на территории мемориального комплекса выбрасывают мусор. Скопление отходов заметили в районе церкви Сурб-Хач и решили помочь их убрать своими силами.- Работы не были согласованы, поэтому их приостановили. Администрация Ворошиловского района составила протокол об административных правонарушениях по факту обрезки зеленых насаждений без получения необходимых документов.В будущем на площадке хотят разместить ограждение. Это должно помешать скоплению отходов на участке. О сроках проведения работ пока не сообщается.