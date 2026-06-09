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В Ростове жителям запретили самостоятельно убирать территорию в районе церкви Сурб-Хач

В Ростове жителям запретили самостоятельно убирать территорию в районе церкви Сурб-Хач
В Ростове-на-Дону жителям запретили самим убирать территорию в районе Сурб-Хач. Об этом говорится 9 июня на сайте городской администрации.

Выяснилось, что регулярно на территории мемориального комплекса выбрасывают мусор. Скопление отходов заметили в районе церкви Сурб-Хач и решили помочь их убрать своими силами.

- Работы не были согласованы, поэтому их приостановили. Администрация Ворошиловского района составила протокол об административных правонарушениях по факту обрезки зеленых насаждений без получения необходимых документов.

В будущем на площадке хотят разместить ограждение. Это должно помешать скоплению отходов на участке. О сроках проведения работ пока не сообщается.
Фото: Яндекс.Карты Евгений Суммер.
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