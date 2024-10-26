Власти Ростовской области установили зону охраны для архитектурного комплекса Сурб-Хач

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В окрестностях церкви Сурб-Хач власти региона установили охранную зону. Эта информация размещена на сайте правительства Ростовской области.Сурб-Хач была построена в 1792 году и является одним из старейших зданий города. Учитывая её историческую значимость, вокруг этого архитектурного ансамбля была установлена охранная зона. В данную зону входят церковь, источник с пристройкой, ворота и захоронения видных представителей армянской культуры.В связи с этим на территории ансамбля действует ряд ограничений. Возводить новые здания можно не выше 12 метров (три этажа). Также нужно проводить ремонтные работы и реконструкции существующих строений в пределах данной территории.