В Ростове Нахичевань уже год заливает нечистотами

Фото: Благоустройство

В Ростове-на-Дону уже год Нахичевань заливает нечистотами. Кадры потопа горожане опубликовали на сайте «Благоустройство».По словам местных жителей, проблемный участок находится на пересечении улицы Листопадова с 11-й Линией. Большой участок затапливает уже год. Неоднократно сотрудники водоканала пытались устранить утечку, однако нечистоты продолжили затапливать проезжую часть.- В частности, течет из всех канализационных люков, расположенных по Листопадова. Жалкие попытки что-то исправить ни к чему не приводят, - сказано в жалобе.Как скоро решат проблему, не сообщается.Напомним, три месяца назад ростовчане уже жаловались на зловонный ручей, который стекает прямо в Дон. От жидкости исходит сильная вонь.