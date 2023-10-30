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В Ростове Нахичевань уже год заливает нечистотами

В Ростове Нахичевань уже год заливает нечистотами
В Ростове-на-Дону уже год Нахичевань заливает нечистотами. Кадры потопа горожане опубликовали на сайте «Благоустройство».

По словам местных жителей, проблемный участок находится на пересечении улицы Листопадова с 11-й Линией. Большой участок затапливает уже год. Неоднократно сотрудники водоканала пытались устранить утечку, однако нечистоты продолжили затапливать проезжую часть.

- В частности, течет из всех канализационных люков, расположенных по Листопадова. Жалкие попытки что-то исправить ни к чему не приводят, - сказано в жалобе.

Как скоро решат проблему, не сообщается.

Напомним, три месяца назад ростовчане уже жаловались на зловонный ручей, который стекает прямо в Дон. От жидкости исходит сильная вонь.
Фото: Благоустройство
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