Фото: Дондей

В Ростовской области похолодает до -13 градусов. Об этом свидетельствуют прогнозы Гидрометцентра на 18 февраля.Согласно информации метеорологов, в этот день погода будет облачной, с прояснениями. Местами в регионе пройдут небольшое садки в виде дождя со снегом.В утренние часы на дорогах области будет наблюдаться гололед, а на деревьях и проводах - налипание мокрого снега.На протяжении дня ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.На севере области столбики термометров опустятся до -13 градусов. По южной половине донского региона показатели градусников будут варьироваться от +8 до +13 градусов.