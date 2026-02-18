Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области похолодает до -13 градусов

В Ростовской области похолодает до -13 градусов
В Ростовской области похолодает до -13 градусов. Об этом свидетельствуют прогнозы Гидрометцентра на 18 февраля.

Согласно информации метеорологов, в этот день погода будет облачной, с прояснениями. Местами в регионе пройдут небольшое садки в виде дождя со снегом.

В утренние часы на дорогах области будет наблюдаться гололед, а на деревьях и проводах - налипание мокрого снега.

На протяжении дня ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

На севере области столбики термометров опустятся до -13 градусов. По южной половине донского региона показатели градусников будут варьироваться от +8 до +13 градусов.
Фото: Дондей
0 1

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика