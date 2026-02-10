Новости
Дом на Ивановского в Ростове признали аварийным и подлежащим сносу

Дом на Ивановского, 34А в Ростове признали аварийным и подлежащим сносу. Официальное сообщение опубликовал глава Октябрьского района Бебури Месхи.

Напомним, что из третьего подъезда пятиэтажного здания расселили жильцов еще в октябре 2025 года. Причиной тому послужила трещина вдоль всей стены. Жильцам двух подъездов эвакуация не понадобилась.

Эксперты провели техническое обследование пятиэтажки. Выяснилось, что состояние третьего подъезда признано аварийным. У второго подъезда недопустимое состояние, у первого подъезда ограничена работоспособность. Было принято решение признать дом аварийным. Межведомственная комиссия подписала соответствующее постановление.

Собственникам помещений необходимо в течение шести месяцев снести здание за свой счет. Если они откажутся, жилье выкупит администрация города.
Фото: соцсети


