В Ростове затопило новый мост на улице Малиновского
В Ростове-на-Дону на улице Малиновского затопило новый мост. Вокруг путепровода в границах от улицы Долинской до Счастливой образовалось огромное «озеро».
По словам местных жителей, оказавшихся на берегу нового водоема, вода бьет из-под земли уже около недели. Ростовчане обращались в водоканал, но там ответили, что труб в этом месте нет. Вероятно, рабочие наткнулись на подземные воды во время строительства путепровода.
- Вода уже начала подступать к нашим домам, - переживает одна из жительниц. - Если поток не остановят, наше жилье попросту затопит.
Обеспокоенные ростовчане бросили клич о помощи в соцсетях, но проблему пока не решают. Рабочие пытались засыпать источник воды камнями, но это никак не помогло. «Озеро» растет с каждым часом.
Сроки завершения строительства моста на улице Малиновского неоднократно переносили. Последний раз работы обещали закончить к маю. Не исключено, что из-за ЧП сроки снова продлят.