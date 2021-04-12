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В Ростове затопило новый мост на улице Малиновского

В Ростове затопило новый мост на улице Малиновского
В Ростове-на-Дону на улице Малиновского затопило новый мост. Вокруг путепровода в границах от улицы Долинской до Счастливой образовалось огромное «озеро».

По словам местных жителей, оказавшихся на берегу нового водоема, вода бьет из-под земли уже около недели. Ростовчане обращались в водоканал, но там ответили, что труб в этом месте нет. Вероятно, рабочие наткнулись на подземные воды во время строительства путепровода.

- Вода уже начала подступать к нашим домам, - переживает одна из жительниц. - Если поток не остановят, наше жилье попросту затопит.

Обеспокоенные ростовчане бросили клич о помощи в соцсетях, но проблему пока не решают. Рабочие пытались засыпать источник воды камнями, но это никак не помогло. «Озеро» растет с каждым часом.

Сроки завершения строительства моста на улице Малиновского неоднократно переносили. Последний раз работы обещали закончить к маю. Не исключено, что из-за ЧП сроки снова продлят.

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