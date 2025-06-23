Сброс нечистот зафиксировали в реке Быстрой в Ростовской области

- Вся эта канализационная вонь идет в реку. Да это не вода, а жижа кака-то идет. Видно, как от нее уже и трава посохла, - рассказал Александр.

Фото: Александр Дутов

Жители хутора Трофименко в Морозовском районе обеспокоены загрязнением реки Быстрой. О массовой гибели рыбы и лебедей они рассказали в соцсети врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря 20 июня.Мертвую рыбу в реке обнаружили в начале июня 2025 года. К сожалению, с этим они сталкиваются не в первый раз. Около года назад на этом же месте они нашли погибших лебедей. Скорее всего, пернатые напились из водоема и отравились.Как сообщил общественник Александр Дутов, нечистоты сливают в реку из Морозовских очистных сооружений. Он показал мутную воды, которая сливается из коллектора в водоем без очистки.Нечистоты спускают за Морозовском в районе дач "Заря". Так, речными потоками канализационные стоки направляются к реке Северский Донец. Жители, что живут неподалеку от воды, не могут не только рыбачить и купаться, но и даже спать с открытыми окнами.Заботящиеся о сохранении экологии в своём родном месте люди около двух лет обращаются во всевозможные инстанции. В отчаянии они написали губернатору, чтобы привлечь внимание к проблеме окружающей среды.