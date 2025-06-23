Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В работе ростовского транспорта выявили свыше 70 нарушений

В работе ростовского транспорта выявили свыше 70 нарушений

В Ростове-на-Дону выявлен 71 инцидент, связанный с нарушениями правил использования городского общественного транспорта. Об этом сообщил в своих социальных сетях глава администрации города, Александр Скрябин.

По словам мэра, проверки ведутся с начала прошлой недели. В рейдах принимают участие студенты, привлеченные городской администрацией. Они следят за работоспособностью кондиционеров и общим уровнем чистоты внутри автобусов и троллейбусов. Примечательно, что эти инспекции совпадают по времени с периодом летней стажировки у учащихся.

В ходе инспекций было обнаружено, что в 71 случае не были выполнены условия муниципальных контрактов. Ключевые замечания касаются технического состояния транспортных средств, в частности, неисправности систем охлаждения воздуха.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.