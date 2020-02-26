В Ростове из-за строительства моста на Малиновского образовались многокилометровая пробка



Жителям Ростова-на-Дону сообщили о том, что началась активная фаза строительства моста на улице Малиновского. В четверг, 27 февраля, рабочие приступили к укреплению уже существующей насыпи.



Ранее автомобилистам обещали, что перед началом непосредственного строительства специалисты возведут мост-дублёр. По нему должны пустить транспортный поток, чтобы приступить к реконструкции основного путепровода. Однако пока моста-дублёра нет, и машины едут по старой дороге, где сейчас стоит строительная техника. Из-за этого уже около недели на Малиновского постоянно образуются заторы. На 15 часов 28 февраля длина пробки составляет более четырёх километров. Она тянется от улицы Волнистой до самого железнодорожного переезда. Скорость движения на всём участке не превышает нескольких километров в час. Затор появился также на улице Ерёменко в районе пересечения с Малиновского.

