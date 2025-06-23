В рамках Международной акции «Сад памяти» на Дону высадили почти 250 тысяч деревьев-сеянцев

Фото: правительство Ростовской области.

В День памяти и скорби на Поклонной горе в Москве прошло заключительное мероприятие шестого этапа Международной акции «Сад памяти». Ее цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны.Акция проходит с 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие» при участии Минприроды России, Рослесхоза, Фонда памяти полководцев Победы, ВОД «Волонтеры Победы» и АНО «Сад памяти».Как рассказали организаторы, шестой сезон «Сада памяти» охватил все субъекты РФ. Кроме того, в юбилейный год празднования Победы в Великой Отечественной войне к акции присоединились новые государства. Ее поддержали участники из 83 стран. За все шесть сезонов проведения международного проекта это число стало рекордным.Ростовская область присоединилась к патриотической экологической акции в Международный день лесов 21 марта. В этот день на землях лесного фонда в Мартыновском лесничестве высадили 60 кленов. Основные мероприятия эколого-патриотической акции «Сад памяти» в Ростовской области прошли в весенний День древонасаждений. За время проведения акции высадили почти 253 тысячи деревьев.Из них 235 тысяч штук сеянцев высажены на 60 гектарах лесов. Центральное мероприятие прошло в Тарасовском лесничестве в апреле. Там же высадили 80 деревьев в память о 13 Героях Советского Союза.Акция «Сад памяти» прошла во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области. Предварительно, там высадили около 17,8 тысячи деревьев.- Такие инициативы очень важны для нашего степного региона, - подчеркнул заместитель губернатора Сергей Бодряков. – Важно, что, кроме сохранения исторической памяти, эта акция проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие» и решает задачи лесовосстановления и озеленения наших населенных пунктов.