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В Ростове запретят парковку в районе Рабочего городка

В Ростове запретят парковку в районе Рабочего городка
В Ростове запретят остановку у Рабочего городка. Об этом сообщили на сайте департамента автомобильных дорог.

Изменения коснутся участка дороги возле дома № 103Д на улице Нансена.

Новые правила начнут действовать с 19 июля для повышения безопасности на дорогах.
Фото: Ростов.ру
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