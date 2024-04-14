В Ростове на улице Освобождения запретят остановку и стоянку транспорта

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В Ростове запретят остановку и стоянку транспорта на улице Освобождения. Информацию сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.Меры начнут действовать с 1 мая на участке от улицы Освобождения, 5А до Тоннельной с южной стороны. Такое решение приняли для повышения пропускной способности.Напомним, ранее ограничение движения ввели на улице Донской. С 29 апреля запретят проезд вдоль строения №№46-50, по Береговой в ориентире дома №37/1.