Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове запретят парковку на Верхненольной с 23 марта

В Ростове запретят парковку на Верхненольной с 23 марта
В Ростове-на-Дону с 23 марта на Верхненольной запретят парковку. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Водители больше не смогут останавливаться и парковать машины с восточной стороны по улице Верхненольной вдоль строения №5. Также, табличка о возможной эвакуации транспорта будет на западной стороне улицы от 1-й Майской до улицы Советской. Нововведения будут действовать для повышения пропускной способности на участке.

Водителям следует оставлять свой транспорт в другом месте.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.