В Ростове запретят парковку на Верхненольной с 23 марта

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В Ростове-на-Дону с 23 марта на Верхненольной запретят парковку. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.Водители больше не смогут останавливаться и парковать машины с восточной стороны по улице Верхненольной вдоль строения №5. Также, табличка о возможной эвакуации транспорта будет на западной стороне улицы от 1-й Майской до улицы Советской. Нововведения будут действовать для повышения пропускной способности на участке.Водителям следует оставлять свой транспорт в другом месте.