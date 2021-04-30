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В Ростове за сутки выявили 38% заболевших COVID-19 в области

В Ростове за сутки выявили 38% заболевших COVID-19 в области
В Ростовской области коронавирус подхватили еще 209 человек. По данным на 5 мая, 80 из них (38%) - жители донской столицы. В Шахтах заразились девять человек, а в Батайске, Гуково и Таганроге - по семь.

В Красносулинском, Семикаракорском, Неклиновском и городе Каменске-Шахтинском пациентами с COVID-19 стали по шесть жителей. В Багаевском, Тарасовском, Сальском, а также Новошахтинске и Новочеркасске - по пять. В Каменском районе инфекцию обнаружили у четырех человек. В Аксайском, Зерноградском районах и Донецке - по три заболевших.

Положительные результаты тестов на коронавирус получили по два человека в Орловском, Дубовском, Матвеево-Курганском, Чертковском, Обливском, Мартыновском, Азовском, Кашарском районах и Азове. В Боковском, Родионово-Несветайском, Веселовском, Егорлыкском, Волгодонском, Кагальницком, Зимовниковском, Морозовском, Верхнедонском, Октябрьском, Песчанокопском и Мясниковском - по одному. Аналогичная ситуация - в Целинском, Зимовниковском, Миллеровском, Заветинском, Белокалитвинском, Константиновском, а также в Зверево и Волгодонске.

С начала пандемии диагноз подтвердился у 89 071 человека. Из них 4 100 жителей региона не смогли справиться с инфекцией. За минувшие сутки вирус забрал жизни семи человек. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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