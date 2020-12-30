За сутки коронавирус выявили в 37 муниципалитетах Ростовской область

Со 2 по 3 января специалисты выявили 391 случай заражения коронавируса в 37 муниципалитетах Ростовской области.Большинство зараженных составили жители донской столицы - 163 человека стали пациентами с COVID-19. В Новошахтинске заразились 16 человек, а в Гуково и Чертковском районе - по 13. Диагноз подтвердился у 12 жителей Миллеровского района. В Сальском и Новочеркасске и заразились по 11 человек, а в Каменске-Шахтинском, Батайске, Зимовниковском и Цимлянском районе - по 10. В Азовском, Неклиновском и Песчанокопском - по девять случаев инфицирования.Вирус подхватили восемь жителей Белокалитвинского района. В Азове и Таганроге - по семь. Аналогичная ситуация в Верхнедонском и Пролетарском районах.Шесть человек подхватили COVID-19 на территории Зерноградского района, а в Октябрьском, Семикаракорском, Куйбышевском и Багаевском - по пять.В Егорлыкском, Советском и Тарасовском районах заразились по два человека. Столько же человек инфицированы в Каменском, Кашарском, Аксайском, Красносулинском, Дубовском, Боковском районах и городе Волгодонск. В Мясниковском районе, а также в Зверево и Шахтах - всего по одному случаю инфицирования.