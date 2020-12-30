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За сутки коронавирус выявили в 37 муниципалитетах Ростовской область

За сутки коронавирус выявили в 37 муниципалитетах Ростовской область
Со 2 по 3 января специалисты выявили 391 случай заражения коронавируса в 37 муниципалитетах Ростовской области.

Большинство зараженных составили жители донской столицы - 163 человека стали пациентами с COVID-19. В Новошахтинске заразились 16 человек, а в Гуково и Чертковском районе - по 13. Диагноз подтвердился у 12 жителей Миллеровского района. В Сальском и Новочеркасске и заразились по 11 человек, а в Каменске-Шахтинском, Батайске, Зимовниковском и Цимлянском районе - по 10. В Азовском, Неклиновском и Песчанокопском - по девять случаев инфицирования.

Вирус подхватили восемь жителей Белокалитвинского района. В Азове и Таганроге - по семь. Аналогичная ситуация в Верхнедонском и Пролетарском районах.Шесть человек подхватили COVID-19 на территории Зерноградского района, а в Октябрьском, Семикаракорском, Куйбышевском и Багаевском - по пять.

В Егорлыкском, Советском и Тарасовском районах заразились по два человека. Столько же человек инфицированы в Каменском, Кашарском, Аксайском, Красносулинском, Дубовском, Боковском районах и городе Волгодонск. В Мясниковском районе, а также в Зверево и Шахтах - всего по одному случаю инфицирования.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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