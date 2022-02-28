Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове за сутки COVID-19 заразился 601 человек

В Ростове за сутки COVID-19 заразился 601 человек
В Ростовской области с начала пандемии коронавирус подхватили 2 506 человек. По данным на 2 марта, большинство из них - жители донской столицы. Там диагноз подтвердился у 601 человека. В Таганроге заразились 138 человек, в Волгодонске - 131, в Шахтах - 112, в Новочеркасске - 101.

Положительные результаты ПЦР-тестов получил 81 человек из Неклиновского района, 76 - из Аксайского, 71 - из Октябрьского и 60 - из Сальского. Еще 58 новых пациентов с COVID-19 появились в Батайске, 57 - в Новошахтинске, 55 - в Миллеровском районе, 54 - в Белокалитвинском и 51 - в Азовском.

В некоторых муниципалитетах медики выявили намного меньше инфицированных. В частности, два человека заболели в Советском районе и три - в Усть-Донецком. На территории Ремонтненского вирус обнаружили у четырех человек, в Куйбышевском и Дубовском заразились по пять. В Кашарском инфекцию подхватили шесть местных жителей, семь - в Веселовском и девять - в Милютинском. В остальных городах и районах зафиксировали от 10 до 50 случаев заболевания.
Фото: РИА Новости.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.