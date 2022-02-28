В Ростове за сутки COVID-19 заразился 601 человек

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В Ростовской области с начала пандемии коронавирус подхватили 2 506 человек. По данным на 2 марта, большинство из них - жители донской столицы. Там диагноз подтвердился у 601 человека. В Таганроге заразились 138 человек, в Волгодонске - 131, в Шахтах - 112, в Новочеркасске - 101.Положительные результаты ПЦР-тестов получил 81 человек из Неклиновского района, 76 - из Аксайского, 71 - из Октябрьского и 60 - из Сальского. Еще 58 новых пациентов с COVID-19 появились в Батайске, 57 - в Новошахтинске, 55 - в Миллеровском районе, 54 - в Белокалитвинском и 51 - в Азовском.В некоторых муниципалитетах медики выявили намного меньше инфицированных. В частности, два человека заболели в Советском районе и три - в Усть-Донецком. На территории Ремонтненского вирус обнаружили у четырех человек, в Куйбышевском и Дубовском заразились по пять. В Кашарском инфекцию подхватили шесть местных жителей, семь - в Веселовском и девять - в Милютинском. В остальных городах и районах зафиксировали от 10 до 50 случаев заболевания.